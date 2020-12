Anzeige Weihnachtseinkauf in Schopfheim

Da die stets zusätzliche Menschenströme in die vorweihnachtliche Innenstadt bringenden beiden „Chalte Märt“-Tage Anfang dieser Woche ebenfalls vom Kalender gestrichen wurden, fehle schon etwas, sagt Janine Bühler. Sie koordiniert die Weihnachtsverlosung für den Gewerbeverein und weist darauf hin, dass die bewusst als Dankeschön für die Kunden für die Treue das Jahr über gedachte Verlosung von den Kunden geschätzt wird.

Das zeige sich schon die ersten Tage ganz deutlich. In den 36 mitwirkenden Geschäften zeigen ein Los-Symbol und ein Plakat an, dass das betreffende Gewerbevereinsmitglied an der Verlosung mitmacht.

Beim Einkauf in den mitmachenden Geschäften erhalten die Kunden ein Los, das sie nach dem Ausfüllen abgeben können. Die Dachorganisation von Einzelhandel, Gewerbe und Gastronomie der Stadt wird die Gewinner der Einkaufsgutscheine in diesem Jahr ohne die übliche Ziehung der Gewinner ermitteln. Die Gewinner werden per Post benachrichtigt. Die Lose gibt es bis einschließlich Heiligabend.

Wie immer werden 24 Gutscheine verlost. Der erste Preis ist ein Gutschein über 1000 Euro; der zweite Preis ist ein Gutschein über 500 Euro, der dritte ein Gutschein über 250 Euro. Die weiteren Preise sind gestaffelt von 100 bis 50 Euro. Der Gewerbeverein bringt über die mitmachenden 36 Mitgliedsgeschäfte auch 2020 rund 40 000 Lose in Umlauf.

Mit der Weihnachtsverlosung und der Aktion auf Facebook will man, so der Gewerbeverein „Fokus Schopfheim“, mehrere Anliegen mit Leben erfüllen in diesen Tagen, in denen in der Innenstadt Corona auch durch die Maskenpflicht allgegenwärtig ist.

Gerade mit der Aktion „virtuelles Lichterfest“ will der Gewerbeverein zeigen, dass man nicht zuletzt durch die Erfahrungen mit den Corona-Einschränkungen für Einzelhandel, Dienstleistung und Gewerbe auch digital bestens aufgestellt ist.

Man wolle zeigen, dass das gelebte Motto „Lokal kaufen“ nicht nur den lokalen Einzelhandel und das hiesige Gewerbe als wichtigen Wirtschaftszweig stützt, sondern gleichzeitig auch einem Ausbluten, einer Verödung der Innenstadt vorbeugt.

Die Schopfheimer Geschäfte setzen alle Corona-Bestimmungen von Abstand über Hygiene bis Mund-Nasen-Schutz mit entsprechenden Konzepten um. Der Gewerbeverein hat seinen Mitgliedern in diesem komplexen, zusätzlichen Aufgabenfeld mit einem Leitfaden kompetente Hilfe zur Verfügung gestellt.