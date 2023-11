Anzeige: Weihnachtseinkauf in Schopfheim

Mit Live-Musik

Den Auftakt für die wichtigste Jahreszeit im Einzelhandel macht am Freitag, 24. November, dem „Black Friday“, das Lichterfest. Das Fest mit Live-Musik beginnt um 17 Uhr und dauert bis 21 Uhr. Zwei Bands hat der Gewerbeverein dafür verpflichtet: „7sinsmusic“ spielt auf der Bühne am Markt, „Howaldmusig“ tritt an der Kreuzung Feldbergstraße auf. Das Freie Radio Wiesental beschallt den Pflughof.

Geschäftsführerin Janine Vögtlin weist darauf hin, dass die Weihnachtsbeleuchtung bereits hängt. Ursula Stockburger und Sigrid Reif sorgen dafür, dass am Aktionstag weitere stimmungsvolle Beleuchtung angezündet wird: Kerzen, Lichterketten, Sterne – alles, was das Herz in dunklen Zeiten erwärmt. Gewerbevereinsvorsitzender Martin Bühler blickt zurück ins Energiekrisenjahr 2022: „Die Beleuchtung hat im letzten Jahr definitiv gefehlt.“ In diesem Jahr werde es auch noch mehr Weihnachtsbäume zwischen Marktplatz und Scheffelstraße geben, kündigt Bühler an. Manni Schnell ergänzt, dass sich die Stadt und insbesondere der Bauhof mächtig ins Zeug lege, um die City zu verschönern. Alle hätten das Ziel, die Innenstadt attraktiv zu gestalten.