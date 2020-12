Anzeige Weihnachtseinkauf in Weil am Rhein

Nachdem Umsätze und Kundenzahlen schon vor dem Lockdown auch in Weil am Rhein bei weitem nicht das Niveau des Vorjahres erreichten, hofft man darauf, dass die Kunden eben nicht in den Online-Bereich, zu den bekannten, globalen Anbietern wechseln, sondern dem Weiler Einzelhandel treu bleiben und eher dessen Online-Angebote nutzen oder dass sie sich bereits vor dem Lockdown noch bei den Produkten der hiesigen Geschäfte eingedeckt haben.

Nichtsdestotrotz sieht man sich auch im Weiler Einzelhandel Bund und Land gefordert, mit Überbrückungshilfen aktiv zu werden. Die überregionalen Einzelhandelsverbände etwa verlangen deshalb für den Dezember die Gleichbehandlung mit der Gastronomie und die Aufnahme des Einzelhandels in die Dezember-Hilfen. In Weil am Rhein heißt es zudem, dass es nicht nur um die Sicherung der Existenz der überwiegend Inhaber-geführten Familien-Geschäfte geht, sondern vor allem auch darum, ein Ausbluten der Innenstadt durch Geschäftsaufgaben im Zuge der Corona-Einschränkungen zu verhindern.