Anzeige: Weihnachtsmarkt in Brombach

Am Samstag um 14 Uhr wird es am Eingang zum Schlosspark weihnachtliche Klänge des örtlichen Musikvereins geben. Herzog eröffnet den Markt mit Angelika Lay, der zweiten Vorsitzenden des Gewerbevereins. Die Grundschulkinder der Hellbergschule singen weihnachtliche Weisen.

Kinder im Mittelpunkt

An beiden Festtagen hat die Bücherei Brombach – gegenüber dem Rathaus – mit Kaffeestube und Bücherflohmarkt geöffnet. Außerdem gibt es am Sonntag ab 15 Uhr ein Weihnachtsmusizieren mit der „Band 4+1“. Am Samstag findet überdies die Tombola des Musikvereins Brombach zugunsten der Jugendarbeit statt.

Besuch vom Nikolaus

Im Mittelpunkt des bunten Marktgeschehens steht wie immer das weihnachtliche Speisen- und Getränkeangebot. Es orientiert sich ganz an der kalten Jahreszeit und hält unter anderem Grillwürste, Kürbissuppe, Raclette, Waffeln, Kaffee und Kuchen bereit.

An beiden Tagen stehen Kinder im Mittelpunkt. Es gibt jeweils von 14 bis 16 Uhr die beliebte Weihnachts-Bastelwerkstatt in den Räumen des Jugendtreffs im Rathaus-Keller. Außerdem kommt an beiden Tagen jeweils um 16 Uhr der Nikolaus mit großem Gabensack zu Besuch.