Anzeige Weingut Huck-Wagner in Efringen-Kirchen

Das 16 Hektar große Weingut der Familie Huck-Wagner liegt in Efringen-Kirchen am Fuße des Efringer Ölbergs. Hier befindet sich auch ein Großteil der Rebflächen. Die Reben wachsen hier in Steillagen auf Jurakalk. Eine Besonderheit am Ölberg ist das Gewann „Katzenrain“, welches aufwendig von Hand bewirtschaftet wird. Die Trauben der über 50-jährigen Silvanerreben werden im Holzfass ausgebaut. Weitere Parzellen befinden sich in den Lagen Binzener Sonnhole, Blansinger Wolfer und Riedlinger Steingässle. Hauptsächlich werden Gutedel, die Burgunderrebsorten und Chardonnay angebaut. Aber auch Besonderheiten wie Silvaner und Merlot. Tochter Simone hat nach dem Bachelor in Weinbetriebswirtschaft beim Weingut Franz Keller in Oberbergen am Kaiserstuhl gearbeitet, Sohn Oliver hat die Winzerlehre abgeschlossen und hat an der Hochschule Geisenheim Weinbau und Önologie studiert.