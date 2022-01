Steinen/Weitenau/Endenburg (os). Die Wiesentalgemeinde Steinen entstand in ihrer heutigen Form durch die Gemeindereform Baden-Württemberg vor knapp einem halben Jahrhundert, in den Jahren 1974/75. Damals schlossen sich die bis dahin selbstständigen Dörfer Steinen, Höllstein, Hüsingen, Hägelberg, Weitenau, Schlächtenhaus-Hofen und Endenburg zur Gemeinde Steinen zusammen. Die so genannten "Wälder-Teilorte" Weitenau, Schlächtenhaus-Hofen und Endenburg sind in diesem kommunalen Gebilde an der Peripherie gelegen, aber auch Dörfer, die sich ihrer Selbstständigkeit bewahrt haben und in denen es sich sehr gut leben lässt.Weitenau hat knapp 600 Einwohner, liegt auf 376 Metern und hat eine Fläche von 678 Hektar. Erstmals urkundlich erwähnt ist das Dorf im Jahr 1100 als „Witnowe”. Zu Weitenau gehören die Weiler Fahrnbuck, Schillighof und Hummelberg. Die „Nachbarschaftsgrundschule Steinen-Weitenau / Ernst-Schleith-Schule Wieslet” besuchen auch die Kinder aus Endenburg und Schlächtenhaus. Die 1959 mit viel Eigenleistung erbaute Gemeindehalle dient als sportlicher und kultureller Mittelpunkt für die ganze Umgebung. Hier sind auch die erfolgreichen Ringer der WKG Weitenau-Wieslet zu Hause. Durch eine sehr intakte Vereinsstruktur, sei es im Sport mit dem TuS, in der Kultur mit Gesangverein, Kulturaktion und Handharmonikaorchester, in der Feuerwehr, im Frauenverein oder bei den Narren von den Chloster Wittnauer Mühlichnächten und durch Bemühungen der Ortsverwaltung ist es in den letzten Jahrzehnten bestens gelungen, die recht vielen Neubürger aus den Neubaugebieten rund ums alte Dorf zu integrieren. Dorfgemeinschaft wird in Weitenau groß geschrieben, was sich auch im alljährlichen Dorffest aller Vereine sowie den vielen kleinen Events äußert - so sie denn im Gegensatz zu den zurück liegenden Corona-Jahren 2020 und 2021 stattfinden können. Auch in Schlächtenhaus-Hofen gab es und gibt es nach Ende der Corona-Einschränkungen sicher wieder ein reges Vereinsleben, hofft man im Dorf und auch im Ortschaftsrat. Allerdings hat die Dorffest-Gemeinschaft nach zwei Corona-Absagen bedauerlicherweise das endgültige Aus für diese kommunikativ-soziale Aktion beschlossen. Der Musikverein, der Schützenverein, der Frauenverein, die Feuerwehr, der Gesangverein und die Oldie-Freunde wollen aber trotzdem so bald als möglich in normalen Betrieb gehen - und auch wieder Veranstaltungen kleinerer Art anbieten. Die Ortsverwaltung sorgte -damals noch unter Führung von Heinrich Stiefvater- vor fünf Jahren mit der Bau eines Backhauses für eine weitere Einrichtung, die der Dorfgemeinschaft zugute kommt. Mit dem Vogelpark hat dieser Steinener Teilort eine wichtige Naherholungseinrichtung vorzuweisen. Die Einwohnerzahl liegt bei rund 500; das Dorf setzt sich zusammen aus Schlächtenhaus im Tal und am Hang gelegen und seit knapp 170 Jahren auch mit dem Kloster Weitenau, einer Fachklinik für Suchtkranke und dem Klosterhof als Gemeindeteilen. Hofen liegt weiter oben an der Straße nach Kandern und Endenburg. Urkundlich erstmals erwähnt ist das Dorf 1100. Endenburg mit seinen rund 420 Einwohner, einer Lage auf zwischen 535 und 990 Metern Höhe, einer Fläche von 1064 Hektar und den Ortsteilen Endenburg, Kirchhausen und Lehnacker liegt am Südhang des Schwarzwaldes an der Panoramastraße, die das Kandertal mit dem Wiesental verbindet. Noch mehr wie Weitenau ist Endenburg von Land-und Forstwirtschaft geprägt. Der Waldanteil an der Gemarkungsfläche beträgt rund zwei Drittel. Neben Waldwirtschaft, Viehzucht und Ackerbau betrieb man Handel mit Holzwaren und auch mit Holzkohlen, die im 19. Jahrhundert an das Eisenwerk in Kandern geliefert wurden. Zeitweise wurde auch Erz gegraben, dadurch kam es zu einer handwerklichen Spezialität: Ketten- und Nagelschmieden. Endenburg ist der Teil der Wiesentalgemeinde Steinen, der als staatlich anerkannter Erholungsort durchaus Bedeutung im Fremdenverkehr hat. Neben zahlreichen Unterkünften und einer gepflegten Gastronomie ist hier das "Haus am Stalten" ansässig. An Fremdenverkehrseinrichtungen kann Endenburg 30 Kilometer Wanderwege, Waldlehrpfad, Waldspiel-, Grill- und Bolzplatz, Wassertretanlage und die idyllische Höllschlucht vorweisen. Im Ortsteil Kirchhausen wurde der 326 Jahre alte "Schneiderhof" vom "Verein zur Erhaltung des Schneiderhofes" saniert, originalgetreu eingerichtet und kann in "normalen" Zeiten als bäuerliches Museum besichtigt werden. Alle drei genannten Dörfer haben dazu die Besonderheit, eine Ortsvorsteherin zu haben. Es sind dies in Endenburg Daniela Trefzer, in Weitenau Freya Bachmann und in Schlächtenhaus-Hofen Almut Steyer.