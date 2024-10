Anzeige: Willkommen in Atzenbach

Traumhafter Rastplatz

Wer sich nun weiter in Richtung Riedichen bewegt, hat die Haarnadelkurve vor und den Schuhlochbach neben sich. Viele Radfahrer sind dieser Tage unterwegs, wählen von Atzenbach die Route am herbstlichen Waldesrand entlang nach Mambach oder heizen den Berg ins Dorf hinunter – vorbei an einem Grillplatz am Kreuzbühl inmitten der Wälder. Laut Online-Kommentaren ein magischer Ort, dem die Bitte folgt, den traumhaften Rastplatz sauber zu halten.