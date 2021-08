Schopfheim (os). Fahrnau gehört seit 50 Jahren auch verwaltungstechnisch zur Stadt Schopfheim. 1971 erfolgte die (freiwillige) Eingemeindung zur Nachbarstadt. Das Dorf Fahrnau wurde gemeinsam mit Raitbach erstmals im Jahr 1113 urkundlich erwähnt als Schenkung des Edelherren Walcho von Waldeck an das Kloster St. Blasien. Dieses Datum ist allerdings umstritten. Gesichert ist indessen, dass 1186 in Fahrnau eine der Heiligen Agatha geweihte Kirche erwähnt ist. Kurz vor der Reformation verlor die Pfarrei Fahrnau ihre Selbstständigkeit und wurde dem Kirchspiel Schopfheim zugeschlagen. Erst 1920 wurde Fahrnau wieder eine selbstständige protestantische Pfarrei. Obwohl es der Name vermuten lässt, steht das im 16. Jahrhundert erbaute Schloss Ehnerfahrnau nicht in Fahrnau, sondern auf Schopfheimer Gemarkung. Im 19. Jahrhundert wandelte sich Fahrnau dank der Textilindustrie zum Arbeiterdorf. Die Bevölkerungszahl verzehnfachte sich zwischen 1813 und 1910 von 200 auf mehr als 2000 Einwohner. Ab den späten 1960-er Jahren entwickelte sich Fahrnau in Richtung Wohngemeinde. Größere Neubauprojekte entstanden am nördlichen Ende der Stadt in Richtung Hausen. Heute hat Fahrnau mit rund 4400 Einwohnern immerhin gut ein Fünftel der Bevölkerung der Gesamtstadt.

Ein starker Wandel fand im Bereich Gewerbe/Industrie statt. Die Textilindustrie und auch die Schuhfabrik Krafft, die in besten Zeiten über 1000 Menschen Arbeit und Brot gab, verschwanden. In jüngerer Vergangenheit siedelte ein weiterer großer Industriebetrieb ans westliche Ende der Stadt ins Gewerbegebiet „An der Wiese“ um und machte Platz für eine große Wohnbebauung. Dafür entstand in der „Grienmatt“ ein interessanter Branchenmix aus Industrie, Gewerbe, Dienstleistung, Handel und Handwerk. Mit dem Bezug des neuen Domizils des THW vor einigen Jahren sind die Gewerbeflächen in der Grienmatt nahezu vollständig belegt.

Die Grienmatt ist aber nicht nur ein Gewerbe- und Industriegebiet. Dort hat sich in den ehemaligen Industriehallen eine Kulturszene etabliert, unweit entfernt hat der Golfclub seine Anlage, der Fußballverein Fahrnau und die „Villa Musica“ des Musikverein sind ebenfalls in diesem Teil Fahrnaus zuhause. Der Teilort hat dazu mit zahlreichen Vereinen, einer aktiven Kirchengemeinde, einer Grundschule, Einkaufsmöglichkeiten sowie guter Anbindung an den Nahverkehr eine intakte Infrastruktur und auch ein funktionierendes Dorfleben. Dafür standen bis Corona die vielen Veranstaltungen und Feste, etwa der Dorfherbst, der Adventsmarkt oder die Fasnacht, die Fahrnau auch ohne Stadtteil-Status zu einem echten Eigenleben verhelfen.