Anzeige Willkommen in Fahrnau

Etwa ab den späten 1960er Jahren entwickelte sich Fahrnau, dessen Bürgermeister Walter Brutschin 1971 beim Zusammenschluss erster Beigeordneter der Stadt Schopfheim wurde, in Richtung Wohngemeinde. Größere Neubauprojekte entstanden am oberen Ende der Stadt Schopfheim in Richtung Hausen, und heute hat Fahrnau mit rund 4400 Einwohnern immerhin gut ein Fünftel der Bevölkerung der Gesamtstadt. Ein starker Wandel fand im Bereich Gewerbe / Industrie statt. Die Textilindustrie und auch die Schuhfabrik Krafft, die in besten Zeiten über 1000 Menschen aus dem Wiesental Arbeit und Brot gab, verschwanden. In jüngerer Vergangenheit verschwand ein weiterer Industriebetrieb aus Fahrnau, siedelte ans westliche Ende der Stadt ins dortige Gewerbegebiet „An der Wiese“ und machte Platz für eine groß angelegte Wohnbebauung.