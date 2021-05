Anzeige Willkommen in Inzlingen

Inzlingen ist eine prosperierende Gemeinde, die nach dem Zweiten Weltkrieg stark zu wachsen begann. Viele Menschen erkannten bald den Wohn- und Freizeitwert, und so wandelte sich der Ort von einem von der Landwirtschaft geprägten Dorf zu einer begehrten Wohngemeinde.

1995 wurde Inzlingen mit der Goldmedaille zum schönsten Dorf im Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“, gekürt. Kein Wunder also, dass es viele Menschen ins „Waieland“ – wie es auch liebevoll genannt wird – zieht. Inzlingen hat eine Bevölkerung von über 2500 Einwohnern.

Der Ort ist aber auch ein beliebtes Gästeziel: Gut ausgebaute und beschilderte Wanderwege, ein breites Angebot der örtlichen Gastronomie, Übernachtungsmöglichkeiten in Fremdenzimmern und Ferienwohnungen sowie interessante Ausflugsziele locken zu einem Besuch. Die Attraktivität resultiert aber auch aus der Nachbarschaft zu Lörrach, Basel und Riehen mit dem weltbekannten Beyeler-Museum. So profitiert man in Inzlingen vom kulturellen Angebot der großen Nachbarn und kann sich in der Geborgenheit des kleinen Dorfes daheim fühlen.

Die Verwaltung und Gemeinderat sind bestrebt, die Kommune behutsam weiter zu entwickeln. Bauland ist rar, da ein Großteil der Gemarkungsfläche Landschaftsschutzgebiet ist, dennoch bieten sich im Dorf noch einige brachliegende Grundstücke zur Innenverdichtung an. Hier geht man mit Fingerspitzengefühl zur Sache, um den dörflichen Charakter weitgehend zu erhalten. In der Neumatt entsteht derzeit ein kleines Neubaugebiet, in dem sich Familien den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen können.

Dazu kommt, dass die Gemeinde große Anstrengungen unternimmt, um die Infrastruktur auszubauen. So verfügt der Ort – gemessen an seiner Größe – über attraktive Einkaufsmöglichkeiten, angefangen von einer Apotheke und einem gut sortierten Landmarkt über eine Bäckerei und eine Metzgerei bis hin zu einem Blumenladen.