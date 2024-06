Anzeige: Wintergarten / Markisen / Sonnenschutz

Wohnraum in der Stadt ist knapp und teuer. Gefragt sind daher eher kleine Wohnungsgrundrisse.

Mit ästhetisch ansprechenden und funktionalen Ausstattungen lässt sich aber auch auf kleinen Flächen ein hohes Maß an Wohnkomfort erreichen. Ähnliches gilt analog für die private Freizeitoase: Großzügige Gärten oder Terrassen sind an Wohnungen in urbanen Zentren eine Rarität – glücklich schätzt sich, wer einen eigenen Balkon, eine Freifläche am Reihenhaus oder eine kleinere Dachterrasse sein Eigen nennt.