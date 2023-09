Anzeige Winzerfest Auggen

Mit dabei sind die folgenden Weinbaubetriebe: der Winzerkeller Auggener Schäf, die Weingüter Krumm, Ehret, Detterbeck, Rüdlin, Bolanz, Au Terroir sowie die Sektkellerei Reinecker und Sekthandwerk Hotz. Diese bieten im Winzerdörfle insgesamt 40 verschiedene Weine und Sekte an. Für Musik sorgt Thomas Volk.

Stimmung und Show

Am Samstag ist Musikprogramm in der Sonnberghalle und auf der Außenbühne. Traditioneller Höhepunkt ist am Samstagabend ab 20 Uhr in der Sonnberghalle, wenn es heißt: „Musik und Show mit dem Auggener Musikverein“.

Winzerfestumzug

Publikumsmagnet ist der große Trachten- und Brauchtumsumzug am Sonntag ab 14 Uhr durch das Winzerdorf. Insgesamt 46 Lauf- und Wagengruppen sowie Pferdekutschen mit rund 1000 Teilnehmern haben sich dafür angemeldet. Umzugsende ist gegen 16 Uhr. Anschließend finden auf dem Châteauneuf-du-Pape-Platz und in der Festhalle Bewirtung und Musikprogramm statt.

„Augge Märt“

Mit dem traditionellen „Augge Märt“ geht das Winzerfest am Montag, 18. September, zu Ende. Der Jahrmarkt findet von 8 bis 18 Uhr entlang der Hauptstraße statt. Den Jahrmarkt gibt es in Auggen schon seit 296 Jahren. Angeboten werden Textilien, Lederwaren, Gewürze, Tee, Honig, Holzbrettchen, Kochlöffeln, Messer sowie gebrannten Mandeln und vieles mehr.

Am Montag findet außerdem ein Handwerkeressen in der Sonnberghalle statt. Das Restaurant „Das Park“ aus Bad Bellingen sorgt von 11 bis 15 Uhr für Bewirtung. Auch gibt es musikalische Unterhaltung.

Für Speisen und Getränke sorgen am Festwochenende auch Foodtrucks und Essenstände mit Flammkuchen, Pinsa, Grillhähnchen, Schupfnudeln, Steaks und Crêpes. Die Landfrauen Auggen bieten am Samstag und Sonntag Kaffee und Kuchen in der Sonnberghalle an. Der DRK-Ortsverein Müllheim-Badenweiler-Auggen bewirtet am Sonntag und Montag mit Kaffee und Kuchen auf dem Châteauneuf-du-Pape-Platz beim Rathaus.

Karten für die Weinprobe kosten 24 Euro. Sie sind im Rathaus, beim Winzerkeller und an der Abendkasse erhältlich.

Winzerfestprogramm

Freitag, 15. September:

18 Uhr, Außenbühne, Festeröffnung im Winzerdörfle; 19 Uhr, Sonnberghalle, Festliche Weinprobe; 22 Uhr Außenbühne, Live-Musik mit der Band „Get Wet“

Samstag, 16. September:

ab 11.30 Uhr, Festbetrieb mit Musik und Bewirtung in der Sonnberghalle und im Winzerdörfle; 12 bis 15 Uhr, Sonnberghalle, Seniorennachmittag mit der Band „Die Zwei & Friends“, 13 Uhr, Oldtimer-Ausstellung der Traktorenfreunde Markgräflerland; 17.30 Uhr, Außenbühne, Musikverein Irsch; 20 Uhr, Sonnberghalle, Musik und Show mit dem Auggener Musikverein

Sonntag, 17. September:

10.15 Uhr, Sonnberghalle, Festgottesdienst; ab 11 Uhr, Festbetrieb mit Musik und Bewirtung in der Sonnberghalle und im Winzerdörfle; 11.15 Uhr, Begrüßung der Gäste durch die Weinhoheiten und das Auggener Trachtenpaar, 11.30 Uhr, Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Haslach; 14 Uhr, Im Dorf, Großer Trachten- und Brauchtumsumzug; ab 15 Uhr, Sonnberghalle und Rathausplatz, volkstümliche Musik- und Tanzdarbietungen; 19 Uhr, Außenbühne, Stimmung und Musik im Winzerdörfle, DJ-Musik „Queerbeet“ das Beste aus Schlager, Pop und Rock

Montag, 18. September:

Von 8 bis 18 Uhr, Im Dorf, traditioneller „Augge Märt“, Jahrmarkt mit Krämerständen; 8 bis 18 Uhr, Im Dorf, Bewirtung in den Wirtschaften; 11 bis 15 Uhr, Sonnberghalle, „Handwerkeressen“