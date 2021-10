Anzeige Wir stellen vor: 5. Weiler Kundenspiegel

Im Juli und August erkundigten sich die Fragesteller wieder bei rund 900 repräsentativ ausgewählten Personen nach ihrer Kundenzufriedenheit mit den örtlichen Geschäften für den fünften Weiler Kundenspiegel. Aufgrund der Corona-Krise geschah dies zum ersten Mal unter anderem telefonisch. Die Probanden gaben an, in welchen der 78 auf dem Fragebogen aufgeführten Geschäften sie in den vergangenen 24 Monaten etwas gekauft haben, sich beraten haben lassen oder sie sonstige Leistungen in Anspruch genommen haben, wie zufrieden sie mit der Freundlichkeit, der Beratungsqualität und dem wahrgenommenen Preis/Leistungsverhältnis in den Geschäften sind.

86,7 Prozent der 910 nach Geschlecht und Alter repräsentativ ausgewählten Personen, die in Weil öfter einkaufen, gaben an, dass sie mit der Freundlichkeit in den ausgesuchten Geschäften (sehr) zufrieden sind (Note 1 oder 2 von 1 bis 4), so das Ergebnis der Analysten. Dies bedeutet im Vergleich zu 131 anderen deutschen Städten den guten 24. Platz im oberen Mittelfeld der Tabelle. Es ergebe sich im Vergleich zur jüngsten Studie 2018 ein starker Anstieg und das bisher beste Ergebnis der Untersuchungsreihe in Weil am Rhein.