Anzeige Wir stellen vor: 5. Weiler Kundenspiegel

Weil am Rhein. Wie komme ich bei den Kunden an? Diese Frage beantwortet der fünfte Weiler Kundenspiegel, den das Unternehmen MF Consulting Dieter Grett herausgegeben hat. In zwei Kategorien waren die Befragten mit der Sparkasse Markgräflerland am meisten zufrieden. „Für uns ist das ein hervorragendes Ergebnis und zeigt, dass wir den veränderten Kundenansprüchen gerecht werden. Wir sind sehr stolz, dass wir den Weiler Kundenspiegel als Branchensieger gewonnen haben“, so Ulrich Feuerstein, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Markgräflerland. „Wir danken allen Kundinnen und Kunden für ihr Vertrauen und freuen uns mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das gerade in der für uns schwierigen Zeit nach dem verheerenden Brand in der Geschäftsstelle Weil am Rhein.“