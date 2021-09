Anzeige Woche der Demenz

Die Allianz für Menschen mit Demenz – eine Initiative der Bundesregierung und Teil der Demografiestrategie – initiierte die Woche der Demenz 2015 als öffentlichkeitswirksame Maßnahme: Sie soll mit vielfältigen Veranstaltungen das Verständnis und die Unterstützung für Betroffene und pflegende Angehörige fördern. Alle Partner der Allianz für Menschen mit Demenz weisen seitdem gemeinsam auf die Woche der Demenz und den Welt-Alzheimertag hin.

Derzeit leben in Deutschland nach Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit rund 1,6 Millionen Menschen mit Demenz. Der demografische Wandel, aber auch eine gute medizinische Versorgung führen dazu, dass die Zahl der älteren Menschen in Deutschland in den kommenden Jahren voraussichtlich zunehmen wird. Deshalb wird vermutlich auch die Zahl der Demenzerkrankungen steigen, da sich das Erkrankungsrisiko mit zunehmendem Alter erhöht.

Eine Demenz hat viele Facetten, und der Verlauf der Erkrankung ist sehr unterschiedlich. Die individuelle Biografie, Lebensumstände und Persönlichkeit des Betroffenen haben Einfluss auf das Erscheinungsbild und die Folgen der Erkrankung. Die Vielfalt der betroffenen Menschen ist deshalb sehr groß, und alle haben unterschiedliche Wünsche, Bedürfnisse und Bedarfe an Unterstützung und gesellschaftlicher Teilhabe. Die Nationale Demenzstrategie berücksichtigt diese Vielfalt. Eine Reihe von Maßnahmen ist auf die Bedürfnisse besonderer Gruppen ausgerichtet, um diese gezielt zu stärken.

Die Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz stellt für Angehörige eine große Herausforderung dar. Es ist wichtig, Betroffenen eine sichere Umgebung zu schaffen, denn Menschen mit Demenz können sich nicht mehr an ihre Umwelt anpassen. Pflegende Angehöriger sollten auch so früh wie möglich Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen. Viele erleben Gesprächskreise und Selbsthilfegruppen als Entlastung. Dort findet ein Austausch mit anderen statt, die sich in einer ähnlichen Situation befinden.