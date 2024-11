Neubürger willkommen

Die 21 Neubürger des Wohnquartiers „Alte Weberei“ mit der Hausnummer 35-37 stammen aus Steinen und aus der Region. Freude äußert Scheuermann auch, weil 13 Mietparteien in ihrer gewohnten Umgebung ein neues Zuhause fanden. Die weiteren Mieter kommen etwa aus Zell im Wiesental oder Lörrach. Den weitesten Weg werde der Mieter aus Hamburg zurücklegen: Vom hohen Norden geht’s in Kürze in den tiefen Süden, verrät Scheuermann.

Hier wartet bekanntlich mehr Sonne als anderswo, und die Farbe Gelb springt jedem ins Auge, der sich dem Komplex an der „Grenze“ zur alten Ortsbebauung nähert. Die Fassade strahlt in warmem freundlichem Gelb-Weiß und lehnt sich damit farblich an das villenähnliche frühere Verwaltungsgebäude der einstigen Weberei an. Es steht als Hingucker an der Ortsdurchfahrt, wurde ebenfalls von der Firma Scheuermann übernommen und bildet die Verbindung zum jüngsten Großprojekt.