Anzeige Zeechefescht in Schallbach

Reichhaltig ist das Speisen- und Getränkeangebot auch in diesem Jahr. So etwa in der Sängerlaube, gleich im Eingangsbereich beim Rathaus, wo die Sängerinnen und Sänger mit Schüfeli mit Kartoffelsalat und Buurebrot, Güggeli mit Pommes oder Buurebrot, Weinen und Sekten an einem Wein- und Sektbrunnen an allen drei Tagen aufwarten. Und am Montagmittag zum Handwerkeressen Kesselfleisch mit Sauerkraut, Meerrettich und Buurebrot offerieren. Der Kinder- und Jugend-Förderverein hat Raclette und Getränke im Angebot und betreut auch die Zeechefescht-Tombola am Sonntag. Im Füührwehrschopf locken Salatteller, Steak mit Pommes oder Brot (am Sonntagmittag zusätzlich mit gemischtem Salat), Grillwurst mit Pommes oder Brot sowie Zwiebelewaie und an allen Tagen ein Bierbrunnen. Bei der Zeeche-Clique warten Pizzen und Flammewaie, Wurstsalat sowie Rindfleischsalat und eine Bar auf die Gäste.

In der Kaffeestube des Frauenvereins gibt es Kaffee, selbstgemachte Kuchen und Torten, Eiskaffee, Eisschokolade, aber auch Waffeln und verschiedene Markgräfler Qualitäts- und Prädikatsweine. Diese gibt es genauso wie alle anderen, auch alkoholfreien Getränke auch an den anderen Festwirtschaften.

Hoffnung auf diepassende Witterung

Nun hofft man in Schallbach nur noch auf passende Wetterverhältnisse, dann dürfte einem erneuten Erfolg des Zeechefeschts nichts im Wege stehen.