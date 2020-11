Anzeige Zehn Jahre VitraHaus in Weil am Rhein

„Das VitraHaus ist ein einzigartiges Gebäude, mit dem wir uns nun seit zehn Jahren beschäftigen. In dieser Zeit haben wir dazu gelernt, über das Gebäude und über Interieurs überhaupt“, sagt Nora Fehlbaum, Chefin von Vitra. Und führt weiter aus, dass das nun zum „Zehnjährigen“ geschaffene Interieur Antworten auf zentrale Fragen gibt. Etwa: „Was will das Gebäude? Was steht ihm? Was sind die Rezepte für einen guten Raum? Was fehlt in unserer Kollektion, um eine Einrichtung noch sinnvoller oder ansprechender zu gestalten?“, so Nora Fehlbaum.