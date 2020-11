Anzeige Zell im Wiesental stellt sich vor

Entlang der Schönauer Straße und dort, wo einst die Textilindustrie ansässig war, entstanden in zweiter Reihe zuerst Einkaufsmärkte, dann an der Wiese neue Wohnbebauung. Im weiteren Verlauf in Richtung Atzenbach waren Unternehmer unterschiedlicher Branchen aktiv, wurden kleinere Gewerbeparks geschaffen einschließlich gewerblicher Umnutzung des Textil-Verwaltungsgebäudes an der Kreuzung Schönauer Straße / Bundesstraße in Atzenbach.

Die Zeller Innenstadt, im vorderen Bereich zwischen „Löwen“-Kreuzung und Sparkassenplatz und rundherum an der Schopfheimer Straße, ist der Teil der Schwanenstadt mit gewisser Zentrumsfunktion in gewerblicher Hinsicht. Hier befinden sich Einzelhandelsgeschäfte, eine vielfältige Gastronomie – die gibt es auch weiter in Richtung Atzenbach -, Dienstleister und Versorgungseinrichtungen.