Die meisten, die ins Städtle fahren, kommen direkt an der „Krone“ vorbei. Ein paar Meter, und das grüne Eckhaus gegenüber dem „Löwen“ gerät ins Blickfeld. Am Sonntag werde ab 10.30 Uhr in den urigen Gasträumen zünftige Wirtshausmusik erklingen, verspricht Krone-Chef Mike Kiefer.

Alpenländische Klänge

Für gute Stimmung sorgt die „Wiesentäler Danzlmusik“, die mit munteren alpenländischen Klängen unterhält. Zu Gehör kommt die traditionelle Marschmusik, Hofbräuhaus-Klänge und alles, was eben zu einer fröhlichen Sause passt.