Anzeige Zeller Musikfest 2023

Das so genannte Zeller Musikfest von Samstag, 22. Juli, bis Montag, 24. Juli, verspricht Live-Musik verschiedenster Stilrichtungen – und natürlich beste Verköstigung. Es werde am Wochenende vor Schulferienbeginn in Zell hoch her gehen, versprechen Stadtmusik und Fanfarenzug. Schauplatz ist der Sparkassenplatz und beim verkaufsoffenen Sonntag auch die Schönauer Straße.

Vier Stunden Show

Festbeginn ist am Samstag um 17 Uhr, ab 18 Uhr beginnt das musikalische Programm mit dem Jugendorchester der Stadtmusik Zell „Game of Tones“. Ab 20 Uhr spielt „Blasmusikfieber“ ein rund vierstündiges, neues Show-Programm mit Blasmusik auf hohem Niveau. Für Abwechslung sorgen Märschen und Polkas, aber auch vielen Stücke aus Rock, Pop und Schlager in Blasmusik-Version.