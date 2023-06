Anzeige Zünftiges Musikfest in Sallneck

Zünftiges Fest mit Blasmusik

Das Fest des Musikvereins Sallneck wird am Sonntag mit dem Frühschoppenkonzert, zu dem der Musikverein Eggenertal aufspielt, fortgesetzt. Um 14 Uhr spielt der Musikverein Tegernau zur Unterhaltung auf, um 15 Uhr die Feuerwerkmusik Mambach. Der Musikverein Wies sorgt von 16 Uhr an für Stimmung und der Musikverein Rohmatt ab 17 Uhr. All die genannten Vereine werden ein buntes Programm aus Blasmusik-Klassikern, aber auch Weisen aus Rock, Pop und Schlager in Blasmusik-Arrangements zu Gehör bringen und natürlich auch typische Fest-Stimmungskracher.