Anzeigen: Advent im Städtli in Zell

Große Anziehungskraft

Für weihnachtliche Stimmung sorgen ab 17 Uhr die Bläsergruppe der Stadtmusik, ab 17.30 Uhr der Chor der Gerhard-Jung-Schule und ab 18 Uhr der Gospelchor Todtnau.

Fester Bestandteil ist auch das Angebot an kunsthandwerklichen Produkten, zu denen die traditionellen Holzschnitzereien aus dem Erzgebirge gehören. Die Anziehungskraft des Weihnachtsmarkts ist für viele Menschen groß. In der Vorweihnachtszeit und im Advent ist ein Besuch obligatorisch. Ebenso reizvoll ist die Reise zu einem der schönsten Weihnachtsmärkte in der ganzen Region.