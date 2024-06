Anzeigen: Dorfhock in Atzenbach

Die Verantwortlichen des Musikverein Atzenbach freuen sich auf das kommende Wochenende: Von Samstag bis Montag, 15. bis 17. Juni, veranstalten sie ihren Dorfhock bei der Gemeindehalle in Atzenbach. Traditionell ist der Dorfhock ein Anziehungspunkt für Jung und Alt und so hoffen die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder auf viele Besucher. Neben dem gastronomischen Angebot hat der Musikverein auch wieder ein ansprechendes musikalisches Unterhaltungsprogramm auf die Beine gestellt.