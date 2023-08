Anzeigen Dreyland Bluesfestival in Schopfheim

Am Samstagabend in Wehr auf dem Talschulplatz spielt die französische Band Rosedale mit ausdrucksvollem, variantenreichen Gesang und virtuosen Gitarrenlicks. Den Abschluss macht Leon Biel aus den USA. Er hat seine Wurzeln in der Gospelmusik und bietet klassischen Soul und Rhythm & Blues.

Alle Konzerte beginnen um 19 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr; Karten kosten im Vorverkauf 23 Euro pro Konzert oder 60 Euro als Festivalpass. Der Vorverkauf läuft unter www.dreylandblues.de und zu den üblichen Geschäftszeiten in Sigrid’s Bastellädeli in Schopfheim, Hauptstraße 44, Touristinfo in Wehr, Hauptstraße 14 und Touristinfo in Rheinfelden, Karl-Fürstenberg-Straße 17.