Arbeit Weniger Jobs für Behinderte in Corona-Krise

Handball Dreiland stark, Todtnau

Weil am Rhein/Todtnau (mhu). So körperlich wie Handball ist, so sehr ist es auch immer wieder eine Kopfsache. Diese bittere Erfahrung mussten die Spielerinnen der HSG Dreiland nach ihrem Duell mit dem TuS Ottenheim machen. Am Ende verloren die Weilerinnen mit 19:21 gegen den Tabellenführer, gaben einen möglichen Sieg durch zu viele Unkonzentriertheiten aber aus der Hand.