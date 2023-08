Arbeit Zahl der Ausbildungsverträge nur leicht gestiegen

Besonders beliebt sind weiterhin Ausbildungen im Einzelhandel, im Büro sowie im Kfz-Bereich. Einen Zuwachs bei den Neuverträgen gab es im Ausbildungsbereich Industrie und Handel (plus drei Prozent). Die Handwerksberufe, in denen die Zahl der neuen Ausbildungsverträge im Corona-Jahr 2020 vergleichsweise schwach zurückgegangen war, verzeichneten mit einem Minus von zwei Prozent den Angaben zufolge die bisher geringste Zahl an Neuabschlüssen. Auch in der Landwirtschaft, im öffentlicher Dienst, bei Freien Berufen und in der Hauswirtschaft war die Zahl der Neuverträge im vergangenen Jahr rückläufig.