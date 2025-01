Arbeiten auf der Rheintalbahn: Tägliches Bahnlotto mit der Baustelle

Warten auf den Gegenzug

Donnerstagnachmittag, das gleiche Spiel in die umgekehrte Richtung. Weil am Rhein, Gleis 3, 16.41 Uhr. Der RE 5334 fährt mit drei Minuten Verspätung ein, wegen wartungsbedingter Fahrzeug-Engpässe verkehrt er einteilig und damit nur mit der Hälfte der maximal möglichen Kapazität. In Weil am Rhein sind bereits fast alle Sitzplätze belegt, die Reisenden drängen sich bereits bis in die Gänge hinein, da die Einstiegsbereiche bereits voll belegt sind. Das wird an den Unterwegshalten in Haltingen, Efringen-Kirchen und Bad Bellingen nicht viel besser, doch dann kommt der Zug vor dem Halt in Schliengen zum Stehen.

Reisende müssen umplanen

„Die Weiterfahrt verzögert sich um wenige Minuten wegen der Vorfahrt eines anderen Zuges“, sagt die automatisierte Ansage aus dem Führerstand. Doch nach 20 Minuten ist der Gegenzug immer noch nicht in Sicht. Der Triebfahrzeugführer meldet sich mit einem bedauernden Unterton, dass der erwartete Zug immer noch nicht da sei und es noch etwas dauert. Nach 25 Minuten geht es schließlich im Schritttempo weiter.

Bus braucht doppelt so lang

In Müllheim steigt eine Frau mit Fahrradtasche zu, die eigentlich nach Freiburg-St. Georgen will. Die Regionalbahn fahre nicht, weiß sie immerhin, also müsse sie von Freiburg Hauptbahnhof zurück mit dem Bus nach St. Georgen fahren, wo ihr Rad steht. Die meisten Pendler sind Verspätungen, Gedrängel und Stehplätze gewohnt, aber übervolle Züge sind den meisten immer noch lieber als der spätabendliche Schienenersatzverkehr, der für die Strecke nach Freiburg zwei statt einer Stunde braucht.