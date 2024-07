Arbeiter in Maschine geraten: Italienischer Landwirt nach Tod von Erntehelfer verhaftet

Der Fall löste große Empörung aus - auch, weil die Arbeitsbedingungen in Italiens Landwirtschaft schon länger in der Kritik stehen. Nach Schätzungen sind in dem EU-Land etwa 230.000 Menschen illegal beschäftigt - darunter sind auch viele Migranten aus Ländern wie Indien oder Pakistan, die für Billigstlöhne arbeiten.