Arbeitsagentur: Ein Brückenbauer geht in Rente

Region als Dreiland denken

„Aber ich habe auch von Jüngeren gelernt, jeder kann sich entwickeln, auch im Alter, man muss es nur wollen“, stellte er fest.

Er hob Projekte wie das Berufsorientierungsstück „Nur Mut“ mit dem Theater Tempus fugit oder die Ausbildungsmesse in Weil am Rhein hervor und sagte, man müsse die Region immer als Dreiland denken über die Grenzen hinweg. Die Zusammenarbeit mit Frankreich und der Schweiz war ihm wichtig. Eckert kündigte auch an, seine bisherige Stellvertreterin Jenniefer Schmucker werde ihm als Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Lörrach nachfolgen.

Zur Verabschiedung mit einer Vielzahl von Gästen spielte die Schülerband Blessing in Disguise Rocksongs wie „Summer of ’69“ von Bryan Adams oder „Twist and Shout“ in der Version der frühen Beatles.