Arbeitsbedingungen Verdi fordert Verbot von Subunternehmen in der Paketbranche

Die Paketfirmen arbeiten in Deutschland unterschiedlich stark mit externen Dienstleistern zusammen. Die Post setzt in der Brief- und Paketsparte weitgehend auf die Stammbelegschaft und bei den Express-Diensten auf Externe. Beim Handelsriesen Amazon sind in der Zustellung nur Subunternehmer tätig, ebenso bei der Firma GLS. Die Paketunternehmen sind gegen ein Verbot. Der Branchenverband BIEK betont, dass faire Arbeitsbedingungen und die Sicherung hoher Sozialstandards zentrale Faktoren für die Paketunternehmen seien.

Verdi: Bis zu 16 Stunden am Tag gearbeitet

Verdi hat daran Zweifel. So berichtet der Gewerkschafter Stefan Thyroke von neun Polen, die in Deutschland für einen Dienstleister tätig waren, der im Auftrag des Paketdienstes GLS unterwegs gewesen sei. Diese Polen - des Deutschen nicht mächtig - hätten plötzlich kein Geld mehr bekommen und dann hilflos da gestanden. Schließlich seien sie zu Verdi gekommen und es habe sich herausgestellt, dass der Arbeitgeber keine Beiträge für Kranken- und Arbeitslosenbeiträge bezahlt hatte. Die Polen hätten bis zu 16 Stunden am Tag gearbeitet - "das waren praktisch Doppelschichten", sagt Thyroke.