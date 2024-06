Der Arbeitskreis Rauschmittel (AKRM) hat seit März die Verantwortung für den Kontaktladen in der Spitalstraße 70a in Lörrach übernommen. Der Kontaktladen, ehemals „Drogenhilfe Drehscheibe“, ist ein niedrigschwelliges und lebenspraktisches Angebot für chronisch mehrfachabhängige Menschen. Neben alltagsnahen Angeboten wie Mittagessen sowie schadens- und risikominimierenden Angeboten erfreut sich auch die Kleiderkammer großer Beliebtheit, heißt es in einer Mitteilung des AKRM. Nicht zuletzt wirke ein Kontaktladen der sozialen Ausgrenzung und Vereinsamung entgegen und gewährleiste ein Minimum sozialer Teilhabe. Die Wiedereröffnung des Kontaktladens wird am Sonntag, 30. Juni, von 14 bis 17 Uhr in der Spitalstraße 70a in Lörrach gefeiert.