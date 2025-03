Themen des Arbeitsgesprächs waren die Arbeitslosenzahlen in den Landkreisen Lörrach und Waldshut, aber auch speziell in Weil am Rhein, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Wie die Arbeitsagentur bekanntgab, waren in den beiden Landkreisen im Januar 11 625 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Die Quote lag damit mit 5,2 Prozent 0,4 Prozentpunkte über der des Vormonats. Neben konjunkturellen, so schreibt die Agentur für Arbeit, habe der Anstieg auch saisonale Gründe.