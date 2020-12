«Arbeitsmarkt hinkt hinterher» Linke: Ost-Arbeitsmarkt fehlt Modernisierung

Auch deshalb hinke der Arbeitsmarkt in Ostdeutschland dem Westen immer noch deutlich hinterher. Das sagte die Linken-Arbeitsmarktexpertin Sabine Zimmermann am Sonntag mit Blick auf die geplante Schließung des Haribo-Werks in Sachsen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Im Vergleich zu Mitte der 90er Jahre gibt es in den ostdeutschen Ländern heute spürbar weniger Beschäftigte. So zählte die Bundesagentur für Arbeit (BA) im Jahr 2019 im Osten 4,65 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte - rund 446 000 weniger als 1995. In Westdeutschland nahm deren Zahl seither von 21,76 auf 27,22 Millionen zu. Die von den Linken angeforderte BA-Statistik lag der dpa vor.