Von 1549 Schülern, die nun die Sekundarschule abgeschlossen haben, starten 370 (23,9 Prozent) im August eine berufliche Grundausbildung, wie das Erziehungsdepartement (ED) mitteilte. Seit es in Basel-Stadt die Sekundarschule in der heutigen Form gibt, also seit 2017/2018, war die Zahl nie so hoch, wie das ED schreibt. Im Vorjahr lag die Quote bei 22,9 Prozent, per Ende Schuljahr 2017/18 betrug sie lediglich 16,3 Prozent.