Arbeitsmarkt "SOS vom Arbeitsmarkt" - Nahles: Geht in falsche Richtung

Im November sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat Oktober zwar saisonbedingt um 17.000 auf 2,774 Millionen. "Der Rückgang fällt aus unserer Sicht schwach aus", sagte Nahles. "Üblich wäre jedoch ein etwas stärkerer Rückgang gewesen". Die Zahl der Menschen ohne Job liegt um 168.000 höher als im November 2023. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Oktober um 0,1 Punkte auf 5,9 Prozent. Im November 2023 hatte die Quote mit 5,6 Prozent niedriger gelegen. Für die Novemberstatistik zog die Bundesagentur Datenmaterial heran, das bis zum 13. des Monats vorgelegen hat.

Entlassungen und Fachkräftemangel

Die Gründe für die steigende Arbeitslosigkeit sieht Nahles nicht nur in konjunkturellen Problemen. Die deutsche Wirtschaft habe - etwa in der Industrie - vor allem strukturelle Sorgen, es komme in einigen Branchen zu großen Veränderungen, auch mit Entlassungen. Auf der anderen Seite fehlten in vielen Firmen weiterhin Fachkräfte. Die Bundesagentur versuche diesem Zwiespalt, mit sogenannten Job-Drehscheiben zu begegnen. "Da ist unser Ehrgeiz sehr groß, das miteinander zusammenzubringen", sagte Nahles. Die Jobvermittler der Bundesagentur gingen auch direkt in betroffene Betriebe, um einen möglichst großen Teil von Entlassungen betroffener Mitarbeiter "Job to Job" zu vermitteln - also gar nicht erst arbeitslos werden zu lassen, bevor sie eine neue Beschäftigung finden.