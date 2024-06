Arbeitsmarkt: Streiks: Deutschland international nur im unteren Mittelfeld

Das geht aus einer veröffentlichten Bilanz des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor. In anderen Ländern ist das Ausmaß der Streiks demnach größer - so war die Zahl der ausgefallenen Arbeitstage pro 1.000 Beschäftigte im Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre deutlich höher. Belgien kommt auf 103 Ausfalltage pro Jahr, Frankreich auf 92 (allein im Privatsektor), Finnland auf 90 und Kanada auf 83. In Deutschland sind es lediglich 18 Tage.

Dennoch war die Streikbereitschaft hierzulande im Jahr 2023 vergleichsweise hoch. Das WSI verzeichnete 312 Arbeitskämpfe und mehr als 850.000 Streik-Teilnehmer. Die Zahl der ausgefallenen Arbeitstage lag mit insgesamt 1,5 Millionen doppelt so hoch wie 2022 (674). Es ist auch der höchste Wert seit 2015, als insgesamt rund 2 Millionen Arbeitstage gestreikt wurden. Grund für die vielen Streiks sind den Studienautoren zufolge die hohe Inflation und die dadurch verursachten Reallohnverluste der Beschäftigten.