Arbeitsmarkt Zwei Wochen Produktionspause in Tesla-Fabrik in Grünheide

Luftverkehr "Normaler Ferientag": Eher ruhiger Start am Flughafen BER

Viele Familien sind zum Start der Sommerferien am BER in den Süden geflogen. Es war voll am Flughafen, doch laut Sprecherin vergleichsweise ruhig. In Hamburg gab es Wartezeiten «in Wellen».