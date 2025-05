Arbeitsunfall: Drei Arbeiter stürzen mit Arbeitsgondel in den Tod

Horb am Neckar - Drei Bauarbeiter sind in Baden-Württemberg mit einer Arbeitsgondel aus großer Höhe an der Neckartalbrücke B32 in Horb am Neckar abgestürzt und zu Tode gekommen. Das teilte die Polizei in Pforzheim mit. Zuvor hatte der "Schwarzwälder Bote" berichtet. Die Ursache des Absturzes ist nach Auskunft einer Polizeisprecherin noch unklar. Die Staatsanwaltschaft in Rottweil habe ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Notfallseelsorger und starke Rettungskräfte fuhren zum Unglücksort.