Die Vorstandsmitglieder der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, Rainer Liebenow und Christian Eschbach, blickten in ihrer Ansprache zurück auf die Entwicklungen und Veränderungen in den vielen zurückliegenden Jahren. Sie betonten, dass eine langjährige Treue gerade in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich und es daher umso schöner ist, wenn solche Anlässe regelmäßig gefeiert werden können.

Dies verbanden beide mit ihrem ausdrücklichen Dank an die Jubilare.