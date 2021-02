Archäologie Deutscher wird Direktor der Museen in Pompeji

Gabriel Zuchtriegel sei aus zehn internationalen Kandidaten für den Posten des Museumsdirektors ausgewählt worden, sagte Italiens Kulturminister, Dario Franceschini, bei der Vorstellung im Kolosseum in Rom. "Ich habe mich für ihn entschieden, weil er in Paestum unglaubliche Arbeit geleistet hat, und ich bin sicher, dass er es großartig in Pompeji machen wird."

"Heute ist er Italiener", fügte Franceschini über den in Weingarten in Baden-Württemberg geborenen Archäologen mit einem Augenzwinkern hinzu. Zuchtriegel erhielt im Juli des vergangenen Jahres zusätzlich die italienische Staatsbürgerschaft. In wenigen Wochen soll er voraussichtlich seinen neuen Job antreten können, hieß es aus dem Kulturministerium.