Architektur in Weil am Rhein: Prämierte Entwürfe werden ausgestellt

Der Fokus liegt auf Holzbau: Die Ausstellung der prämierten Arbeiten zum städtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerb „Lauffenmühle – next innovation“ ist am Montag von der Lörracher Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić auf dem Vitra Campus, in der Álvaro-Siza-Halle eröffnet worden, heißt es in einer Mitteilung.