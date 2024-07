Architektur "Leben in der Bude" - Grüner Hamburger Bunker für alle offen

Show-Küche, Konzerte, Lesungen

In dem neuen Abschnitt hält das Hotel Reverb by Hard Rock nach Angaben der Geschäftsführung 134 Zimmer für seine Gäste bereit. Besucher des Bunkers können in der Bar "Karo & Paul" auf mehreren Ebenen Getränke, Snacks und Musik genießen. Auch das Café "Constant Grind" und das Restaurant "La Salsa" mit Show-Küche werden Gäste bewirten. Im "Rock Shop" in einem der ehemaligen Flaktürme gibt es nicht nur zahlreiche Souvenirs zu kaufen, auch Lesungen und kleine Konzerte sind geplant. Eine neue Mehrzweckhalle kann für Sport und kulturelle Veranstaltungen genutzt werden.