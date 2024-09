Architekturstudium Weil am Rhein: Lorenz Wehrle wird Dozent

Nach der Lörracher Baubürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić hat in der Gemeinderatssitzung am Dienstag nun auch Lorenz Wehrle, Bürgermeister in Weil am Rhein, bekannt gemacht, dass er künftig an der DHBW als Dozent tätig sein wird.

Lehrauftrag in Architektur- und Designgeschichte

Wehrle, von Haus aus Architekt und auch in Weil am Rhein mit den Bauangelegenheiten betraut, wird dort seinen eigenen Worten zufolge Architektur- und Designgeschichte lehren.