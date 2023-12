Dieses wenig bekannte Kapitel bildet den Hintergrund für die Agententhriller-Serie "Davos 1917", die das Erste an diesem Mittwoch (20.12.) ab 20.15 Uhr linear ausstrahlt. Der Sechsteiler kommt am selben Tag in die ARD-Mediathek.

Im Mittelpunkt steht die schweizerisch-amerikanische Schauspielerin Dominique Devenport, die viele Zuschauer aus der RTL-Serie "Sisi" kennen. Sie spielt die Schweizer Krankenschwester Johanna Gabathuler, die von der Westfront ins heimische Davos zurückkehrt. Allerdings nicht allein: Johanna ist hochschwanger von einem deutschen Soldaten, mit dem sie eine Romanze erlebt hat. Ihre Familie sieht darin eine Schande und lockt Johanna in eine Falle - Sekunden nach der Geburt wird ihr das Baby weggenommen und in Pflege geben. Die junge Frau ist am Boden zerstört. Ihre Eltern, die ein Kurhotel betreiben, arrangieren ihr eine Verlobung mit einem Langweiler.