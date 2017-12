Argentinien Haftbefehl gegen Argentiniens Ex-Präsidentin Kirchner

01:46 Haftbefehl gegen Argentiniens Ex-Präsidentin Kirchner

01:43 Mammutprozess zum Loveparade-Unglück beginnt

Düsseldorf - Mehr als sieben Jahre nach dem Loveparade-Unglück in Duisburg beginnt heute in Düsseldorf ein Strafprozess gegen zehn Beteiligte. Sechs Mitarbeiter der Stadt Duisburg und vier des Veranstalters Lopavent müssen sich wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Bei dem Unglück am 24. Juli 2010 waren in einem Gedränge am einzigen Zu- und Abgang der Technoparade 21 Menschen erdrückt worden. Beobachter erwarten wegen der vielen Beteiligten und zahlreichen Beweismittel einen der umfangreichsten Prozess der Nachkriegszeit.