Nachrichten-Ticker

03:53 Papst will Rohingya-Flüchtlinge treffen

Dhaka - Papst Franziskus will in Bangladesch heute unter anderem mit Rohingya-Flüchtlingen zusammenkommen. Neben muslimischen Migranten sollen bei dem interreligiösen Treffen auch katholische, buddhistische und hinduistische Flüchtlinge vertreten sein. Zuvor hält Franziskus in der Hauptstadt Dhaka eine große Messe und trifft die katholischen Bischöfe des muslimischen Landes. Seit August sind mehr als 620 000 Angehörige der muslimischen Rohingya-Minderheit vor Gewalt von Myanmar ins Nachbarland Bangladesch geflohen.

03:49 Bericht: Mönch aus Tibet zündet sich selbst an

Peking - Ein tibetischer Mönch soll sich im Westen Chinas selbst angezündet haben. Eine Quelle in Tibet schilderte demnach, dass der Mann bei seiner Selbstentzündung "​Freiheit"​ rief, wie die Organisation International Campaign for Tibet mitteilte. Chinesische Medien berichteten nicht darüber. Laut der Tibet-Organisation ist die Zahl der Selbstentzündungen in China damit seit 2009 auf 151 gestiegen. In diesem Jahr hatten sich bisher vier Tibeter in China selbst angezündet, um gegen die chinesische Herrschaft in Tibet zu protestieren.

03:00 Umfrage: Terrorangst auf dem Weihnachtsmarkt?

Berlin - Die große Mehrheit der Deutschen lässt sich den Bummel über den Weihnachtsmarkt nicht durch Terrorangst vergraulen. Knapp 61 Prozent wollen genauso häufig wie im Vorjahr Weihnachtsmärkte besuchen. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die Funke-Mediengruppe. 17 Prozent der Befragten gaben an, dieses Jahr eher seltener oder gar nicht mehr auf einen Weihnachtsmarkt gehen zu wollen. Im vergangenen Dezember hatte ein islamistischer Attentäter mit einem LKW auf einem Berliner Weihnachtsmarkt zwölf Menschen getötet und mehr als 70 verletzt.

02:51 Scholz: SPD wird sich viel Zeit lassen

Berlin - Die SPD will sich laut ihrem Vize Olaf Scholz nicht zu Koalitionsgesprächen drängen lassen. Deutschland habe eine geschäftsführende Regierung, sagte Hamburgs Erster Bürgermeister in der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner". Die Frage, was zu tun sei, könne deshalb auch sehr sorgfältig hin und her gewogen werden, so Scholz. Kanzleramtsminister Peter Altmaier plädierte dagegen für ein zügiges Vorgehen. Man sollte "die Ungewissheit von Koalitionsverhandlungen, die sich über Wochen hinziehen", nicht durch Mitgliederbefragungen verlängern. Dennoch müsse man das Vorgehen der SPD akzeptieren.

01:47 Elternpaar vor Gericht: Vernachlässigung von fünf Kindern

Augsburg - Wegen massiver Vernachlässigung ihrer Kinder muss sich heute ein Elternpaar vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Es soll seine fünf Kinder wiederholt in deren Zimmer eingesperrt haben, auch wenn die Kinder auf die Toilette mussten. Deswegen hätten die Kinder in den Zimmern auch urinieren müssen. Die gesamte Wohnung befand sich nach Angaben der Ermittler in einem verwahrlosten Zustand. Die Kinder waren zwischen einem und neun Jahre alt. Die Eltern sind unter anderem wegen Freiheitsberaubung und fahrlässiger Körperverletzung angeklagt.