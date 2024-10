Zwei Autos sind am Mittwoch kurz vor 19.30 Uhr auf der A 2 in Arisdorf kollidiert. Eine Person wurde verletzt. Gemäß den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr eine 48-Jährige auf dem Normalstreifen in Richtung Basel. Angeblich wegen einem Wildtier verlangsamte der vorausfahrende Fahrer seine Geschwindigkeit, worauf sie in das Heck das vorderen Fahrzeugs fuhr.