Artenschutz Harte Nuss: Kampf um rote Eichhörnchen in Wales

Sitzt tatsächlich ein graues Eichhörnchen hinter Gittern, bedeutet dies den Tod. "Es ist illegal, die Grauen wieder in die Freiheit zu entlassen", erklärt der Forscher und verweist auf ein entsprechendes Gesetz. Alternative Methoden wie die Verfütterung von mit Verhütungsmitteln gewürztem Haselnussaufstrich oder der Einsatz von Gentechnologie zur Einschränkung ihrer Fortpflanzung seien noch nicht ausgereift genug für den sofortigen Einsatz.

Selbst wenn es erlaubt wäre, die auf der Insel gefangenen Tiere auf dem walisischen Festland auszusetzen, würde dies wenig bringen. Sie fänden schnell wieder zurück. Die beiden großen Brücken, über die auch viele Touristen sowie Durchreisende kommen - von Anglesey aus starten Fähren nach Irland -, machen es für die grauen Eindringlinge einfach.

Manche Tiere fahren vermutlich auf Autos oder sogar dem Zug mit. Deshalb stellt Shuttleworth auch auf der Festlandseite seine Fallen auf. Aber die Brücken sind nicht der einzige Weg: Mindestens ein Tier wurde bereits dabei beobachtet, wie es die Menaistraße durchschwamm, den Wasserarm zwischen Festland und Anglesey.

Derzeit geht der Wissenschaftler von 16 grauen Eichhörnchen auf der Insel aus. Den Krieg um die Baumkronen will er nicht aufgeben. Regelmäßig überprüft er die Fallen. Immer wieder rufen ihn Anwohner an, die in ihren Gärten ein graues Eichhörnchen gesehen haben wollen. Dabei könne jeder selbst eine Falle aufstellen, sagt Shuttleworth. Nur haben viele natürlich Hemmungen, das gefangene Tier dann auch zu töten. So macht er weitestgehend alleine weiter. Als Retter der Roten.