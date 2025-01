Artenvielfalt: Erste Deutsche Jugend-Naturschutzpreise vergeben

Einen der drei ersten jeweils mit 2.000 Euro dotierten Preise erhielt nach BfN-Angaben die Gruppe "Die Falkenaugen" bei Oldenburg in Niedersachsen. Ihr Einsatz reiche von Nisthilfen und Insektenhotels bis hin zur Renaturierung eines Teichs für die Amphibien, lobte ein Jurymitglied auf der Grünen Woche in Berlin, wo die Preise vergeben wurden.

Für mehr Naturflächen in der Stadt und alte Apfelsorten setzen sich Mitglieder des "Young Explorers Programs" in Baiersbronn im Schwarzwald ein, das auch Debatten mit Experten organisiert. Buchautorin Funke sagte: "Es geht derzeit vielen der Glaube verloren, dass wir als einzelne noch etwas gegen die Plünderung dieses Planeten tun können. Umso wichtiger ist die Arbeit der Pioneers - ihr Glaube an das Trotzdem, an eine Zukunft, die sich nur gemeinsam pflanzen lässt."